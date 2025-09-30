"세자녀 모두 서울대"…'54세' 양소영, ♥남편과 결국 졸혼 선언했다 ('4인용식탁')

사진제공=채널A

양소영(54) 변호사가 남편에게 졸혼을 선언했다고 밝혔다.지난 29일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터-4인용식탁’에서는 배우 방은희가 절친 양소영 변호사, 배우 율희를 초대한 모습이 담겼다.이날 양소영은 “내가 졸혼을 한다고 하니 온 동네에서 연락이 왔다. 나를 위해 기도해주겠다고 하더라. 남편이 얼굴도 못 들고 다녔다”고 말했다.양소영은 졸혼 선언을 한 이유에 대해 “남편 때문에 졸혼을 생각한 게 아니다. 고시 공부로 20대를 다 보내고 30대에 결혼을 했다. MT, 소개팅, 여행도 제대로 못해보고 결혼해서 25년이 흘러 50대 중반이 됐다. 갑자기 현타가 왔다. 내 삶은 어디 있나 싶더라. 남편이 문제가 아니라 나만의 삶을 살아보고 싶다는 욕구가 생겼다"고 밝혔다.이어 양소영은 “내가 졸혼을 바란다고 하니 남편이 충격을 먹었는지, 책을 읽어보라고 하더라. 사랑고백인 줄 알았더니 호스피스가 쓴 경험담이었다"며 "남편이 줄을 그어 놓은 부분이 있는데, 나이 든 부부가 같이 살면서 거들어주는 삶이 아름답다는 부분이었다. 남편은 내가 자기의 호스피스가 돼주길 바라나 싶었다”고 말했다.그러면서 남편이 촬영장에 데려다주는 등 졸혼 선언 후 "눈꼽만큼 스윗해졌다"고 해 웃음을 자아냈다.한편, 양소영 변호사는 첫째 딸과 둘째 딸, 막내 아들까지 세자녀 모두 서울대를 보낸 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr