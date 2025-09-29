사진=텐아시아DB

'다 이루어질지니' 수지가 감정 결여 캐릭터로 로맨스를 펼친 소감을 밝혔다.29일 서울 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.'다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디. 김은숙 작가의 신작이다.수지는 반사회적 인격 장애를 지닌 가영 역을 맡았다. 그는 "대본을 봤을 때 신선하고 재밌다고 생각했다. 캐릭터가 반사회적 인격 장애이고 감정이 결여된 캐릭터가 매력적이라고 생각했다"고 말했다.수지는 캐릭터에 대해 "가영은 남들과 다르게 태어났다. 할머니와 마을 사람들의 따뜻한 사랑과 학습을 통해 주입식 인생살이를 하고 있는 사이코패스"라고 설명했다. 이어 "사이코패스가 무섭고 범죄도 저지른다고 생각하는데, 가영은 룰과 루틴대로 살아가다 보니 결과적으로는 남들보다 올바르게 살아가고 있다"라며 기존 사이코패스 캐릭터와의 차이점을 밝혔다.감정 결여 캐릭터로 선보이는 로맨스에 수지는 "항상 우빈 오빠에게 죄스러운 마음을 가졌다"라고 털어놨다. 이어 "연기할 때 호흡해야 하고 상대가 말하면 리액션을 해줘야 하는데, 가영은 그런 상대의 말을 '가영식 사고'로 보다 보니 고개를 끄덕이거나 추임새를 넣는 게 없다. 오빠 혼자 계속 원맨쇼를 했다"고 말했다. 또한 "점점 감정이 깊어지면서 그런 감정을 저는 느끼는데, (캐릭터로서는) 표정이나 근육을 자제하려고 노력했다"라고 설명했다.'다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr