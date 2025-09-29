사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

가수 이찬원(28)이 '셀럽병사의 비밀'에서 진시황에 대한 출생의 비밀을 들은 뒤 과몰입하는 모습을 보였다.오는 30일 방송되는 KBS 2TV 예능 '셀럽병사의 비밀'에는 배우 윤현민이 출격한다. 이날 방송에서는 동양고대사 전문 이성원 교수도 함께한 가운데, 불로장생을 꿈꿨던 중국의 황제 진시황의 삶과 죽음을 깊이 있게 다룬다.장도연은 "윤현민 씨의 장수 계획이 듣고 싶다"면서 재치 있는 질문을 건넸다. 빨간 약을 먹으면 60살까지 살고, 파란 약을 먹으면 영생을 누릴 수 있는 선택지를 제시했다. 윤현민은 "60살은 너무 어리긴 하다"며 고민했다. 닥터 MC 이낙준은 "저희 60살 얼마 안 남았다"며 고개를 저었다.그러자 이찬원은 이성원 교수로 타깃을 바꿨다. 이성원 교수는 "나는 60살이 임박했다"며 파란약을 선택해 웃음을 자아냈다. 장도연도 "누가 손가락질을 한다면, 숨어서라도..."라고 동의했고 결국 전원이 파란약 영생을 골라 웃음을 자아냈다.한편 여의도 20배 크기의 땅에 병사, 장군, 곡예사, 악사 등 8천여 점의 점토상과 함께 묻힌 진시황의 무덤은 현재도 발굴이 완료되지 않았다. 진시황의 사후 100년 뒤 진시황릉 내부 구조를 기록한 사마천은 '반구형의 천장에 하늘을 본뜬 보석들이 박혀있으며, 아래로는 진나라 제국의 영토가 펼쳐지고 그 사이로 은색 강이 흐른다'고 묘사했다.무소불위의 권력을 누린 진시황은 마지막으로 불로장생을 인생의 과업으로 삼아 신하들을 전 세계로 파견했다. 이찬원은 "그렇다면 진시황은 왜 이렇게 영생에 집착했을까, 진시황을 이해하는 데 출생의 비밀을 빼놓을 수 없다"며 과몰입하는 모습을 보였다.'셀럽병사의 비밀' 진시황 편은 30일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr