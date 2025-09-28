하성운/ 사진=조준원 기자 wizard333@

"아무 생각하지 말고 열심히 하면 나중에 많은 게 남게 됩니다."가수 하성운이 서바이벌 출연자들에게 경험에서 우러나온 조언을 전했다. 28일 서울 난지한강공원에서 열린 ATA 페스티벌 무대에서다.이날 하성운은 "사실 아타 페스티벌만 기다리고 있었다. 올해 제일 나오고 싶었던 페스티벌이다"라고 말했다. 그는 "비도 오고 날씨가 흐려서 오기 힘들었을 텐데 많이 찾아와 주셔서 감사하다. 열심히 무대하고 가겠다"고 했다.하성운에게는 각종 페스티벌 러브콜이 이어지고 있다. 하성운은 "페스티벌에 잘 어울리는 장르의 음악을 들려드려서 그런 것 같다. 퍼포먼스와 라이브를 겸해서 소화하기 때문에 많이 불러주시지 않나 싶다"고 비결을 밝혔다.하성운은 10월 첫 방송을 앞둔 밴드 서바이벌 프로그램 '스틸하트클럽' 디렉터 라인업에 이름을 올렸다. '프로듀스 101 시즌2'에 출연했던 그는 서바이벌계 선배로서 출연자들에게 진심 어린 조언을 건넸다. 하성운은 "많이 힘들고 지치겠지만, 서바이벌은 지금까지 살면서 가장 빠르게 성장할 수 있었던 시간이었다"며 "인생에서 한 번뿐이라고 생각하고 하시면 좋겠다"고 말했다.지난 27일 막을 올린 ATA 페스티벌은 이날까지 이어진다. ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 첫날에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이 출연했다. 행사 둘째 날에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출동한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr