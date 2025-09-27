사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 박영규가 김희애를 향해 충격 고백을 했다.27일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '80s MBC 서울가요제'가 시작됐다. 유재석과 배우 김희애가 진행을 맡았고, 총 15개 팀이 80년대 명곡으로 무대를 꾸려 경연을 펼쳤다.심사위원으로는 김문정 음악감독, 80년대 레전드 가수 변진섭과 한영애, 장항준 영화감독, 남태정 PD가 심사위원으로 함께했다.이날 최고령 참가자 박영규는 송창식의 '우리는'을 선곡해 기대감을 높였다.유재석은 "딱 맞는 선곡을 한 것 같다"고 말했고, 김희애는 "저는 잊고 있었는데, '나를 잊지 말아요'를 박영규 씨와 함꼐 부른 적도 있다고 하더라. 기억이 안 난다"고 말하며 특별한 인연을 드러내기도 했다.박영규는 중후하고 담백한 목소리로 관객을 사로잡았다. 작가진 하하, 주우재, 이이경 또한 진한 여운을 느끼며 기립박수를 보냈다.여유로운 무대 매너를 보였던 박영규는 "아직 심장이 가라 앉지 않았다. 아직까지 심장이 뛴다"며 긴장감 가득한 소감을 전했다.무대를 마치고 작가진과의 인터뷰 중 주우재는 "눈에 습기가 찼다. 말하듯 불러서 너무 감동이 컸다"고 말했다. 관객들이 "대상"을 외치자 박영규는 "내가 인생 헛살지 않았구나. 배우를 택하길 잘했구나 싶다"며 고마움을 전했다.인터뷰 후 박영규는 오랜 인연인 김희애를 만나기 위해 MC석으로 향했다. 그는 "김희애 씨 36년 만에 만났다"고 밝혔다. MBC 드라마 '내일 잊으리' 이후 36년 만에 가요제에서 재회한 것.김희애와 포옹 후 박영규는 "내 인생에서 최초로 사랑했던 여자"라고 고백하며 "그때 훌륭한 배우를 만나서 제가 지금까지 먹고 산다"며 과한 감정이입으로 술렁이게 했다.박영규가 작가진에게 연행된 후 김희애는 "세월 진짜 빠르다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr