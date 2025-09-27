사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수의 미모가 갈수록 빛나고 있다.지수는 최근 자신의 인스타그램에 명품 브랜드명을 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 지수는 클래식한 나선형 계단에 앉아 회색 가디건과 와이드 데님, 베이지 톤 플랫폼 슈즈를 매치해 편안하면서도 깨끗한 분위기를 그려낸다. 미니 사이즈 라이트 베이지 백을 곁에 두고 양손으로 얼굴을 살짝 받친 포즈가 사랑스러운 포인트를 더한다. 이어진 컷에서 지수는 같은 룩으로 천창 아래 서서 시선을 멀리 두고 서 있는데 자연광을 받은 실루엣과 부드러운 컬러 조합이 고급스러운 결을 만들며 한 장면을 화보처럼 완성한다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘다" "언니 사랑해" "역시 예쁜 언니" "내 삶에 강하고 선한 영향을 미치는 지수" "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" 등의 반응을 댓글로 남겼다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr