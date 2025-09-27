사진 = 이찬원 인스타그램

가수 이찬원이 점점 어려지는 비주얼을 자랑했다.최근 이찬원은 자신의 인스타그램에 "물 맑고 공기 좋고 날씨까지 완벽했던 늦은 휴가"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이찬원은 햇살이 비치는 계곡 바위에 앉아 올블랙 스포츠 룩으로 청량한 무드를 완성했고 맑은 물에 발을 담근 채 액션 카메라를 만지며 한가로운 표정을 짓는다.이어 이찬원은 물결을 바라보다가 렌즈를 향해 카메라를 들어 올려 휴가의 순간을 기록했고 젖은 상의와 반짝이는 물기, 선명한 광선이 어우러져 힐링 감성을 더한다.이를 본 팬들은 "이찬원 우리가수님 덕분에 나의 하루가 매일 특별해" "늘 응원합니다" "너무 좋아 미치고 있또" "화이팅" "너무너무 잘생겼네요" "이찬원님 너무 멋져요" "늦은휴가라니 조으당 조으당" "늘 응원합니다" "어쩜이리도 잘생겼을까요" "화이팅" "맑은물처럼 너무 이뻐고 귀엽다" "참말로 상큼하고 예쁩니다" 등의 댓글을 남겼다.한편 이찬원은 1996년생이며 JTBC '톡파원 25시', KBS2 '불후의 명곡', '신상출시 편스토랑', '셀럽병사의 비밀' 등에서 MC로 활약 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr