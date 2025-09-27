사진 = 임지연 인스타그램

배우 임지연이 아름다운 비주얼을 자랑했다.최근 임지연은 자신의 인스타그램에 "귀요미 포포 내말잘듣는 포포"라는 멘트와 여러장의 사진을 게시했다.사진 속 임지연은 버건디 니트 톱을 입고 의자에 앉아 반려견 포포를 꼭 품에 안은 채 카메라를 바라본다. 임지연은 동그란 눈을 크게 뜨고 뽀얀 포포의 얼굴에 살포시 입술을 대며 사랑스러운 무드를 완성한다. 이어 임지연은 포포를 품에 끌어안은 채 다정한 시선을 내려 보내며 환한 미소를 끌어냈다. 포근한 털과 분홍 하네스를 매치한 포포의 밝은 표정이 임지연의 맑은 피부 톤과 어우러져 스튜디오를 한층 환하게 만든다.한편 임지연은 1990년생으로 35세다. 임지연은 tvN 새 드라마 '얄미운 사랑'에 출연한다. '얄미운 사랑'은 멜로 장인이 되고 싶은 형사 전문 배우 임현준(이정재 분)과 정치부에서 모종의 사건을 겪고 연예부로 발령받은 기자 위정숙(임지연 분)의 로맨스다. 또 임지연은 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 함께 열연한 1995년생인 이도현과 공개 열애 중이다. 두 사람은 5살 연상연하 커플로 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr