모델 겸 배우 남주혁의 성숙한 비주얼이 눈길을 끈다.남주혁은 최근 자신의 인스타그램에 광고 멘트를 담은 해시태그를 한 여러장의 사진을 올렸다.사진 속 남주혁은 목이 올라오는 패딩 점퍼에 편안한 포즈로 창가에 기대 서늘한 가을빛을 받아냈다. 이어 남주혁은 창문을 가볍게 들어 올리며 미소를 번지게 해 소년미와 여유를 동시에 담았다. 톤을 바꾼 장면에서는 깨끗한 화이트 톱으로 실내의 잔잔한 조도를 채우며 선선한 분위기를 완성했다.팬들은 "너무 잘생겼어요" "늘 응원합니다" "멋져요" "멋지고 잘생겼어" "화이팅" "분위기 대박" "오빠가 늘 행복했으면좋겠어요" 등 뜨거운 반응을 남겼다. 이처럼 남주혁은 글로벌 패션 활동과 더불어 차기 작품 준비를 이어가며 팬들과의 만남을 계속할 전망이다.한편 남주혁은 노윤서와 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연한다. '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 품은 궁녀 생강(노윤서 분), 그리고 왕(조승우 분)이 동궁에 얽힌 저주를 파헤치는 미스터리 사극이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr