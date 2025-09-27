사진=텐아시아DB

사진='마이턴' 캡처

가수 박지현(31)이 '마이턴'에서 개그우먼 이수지와 핑크빛 기류를 그렸다.지난 25일 종영한 SBS 예능 '한탕 프로젝트 – 마이턴'(이하 '마이턴')에서는 박지현의 순애보 열연이 펼쳤다. 그는 자연스러운 연기력으로 이수지, 남윤수와의 삼각관계 구도를 이끌며 활약했다.'마이턴'의 막내즈로 활약한 박지현은 무대에서 보여줬던 노래와 안무 센스는 물론, 숨겨뒀던 연기력을 발휘하며 매화 놀라움을 안겼다. 박지현은'마이턴'의 새 멤버 래퍼 MC한라(이수지 분)의 정체를 눈치챈 후 든든한 보호자를 자처했다. 또 MC한라에게 호감을 보이는 남윤수를 보며 불안한 기색을 감추지 못했다.특히 '마이턴' 마지막 회에서 박지현은 MC한라의 마음을 떠보며 "그럼 나는..? 나는 너한테 뭐냐고..?"라고 말하며 설렘을 자아냈다. 이를 본 시청자들은 "시즌2 시급합니다", "연기까지 잘한다. 사람 설레게", "새롭다. 왜 설레는 건데" 등의 반응을 보였다.'마이턴'은 이경규, 탁재훈, 추성훈, 이수지, 김원훈, 박지현, 남윤수가 가상의 트롯돌 팀이 만들어지는 과정 속에서 각자 욕망 실현을 위해 예측불허 이야기들을 벌이는 페이크 리얼리티쇼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr