미야오 수인이 보테가 베네타(BOTTEGA VENETA) SUMMER 2026 쇼 참석을 위해 26일 오전 인천국제공항을 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다.
미야오 수인, 밀라노 향하는 스타일 아이콘 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

