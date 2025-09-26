TV텐 바로가기
스트레이키즈 아이엔이 보테가 베네타(BOTTEGA VENETA) SUMMER 2026 쇼 참석을 위해 26일 오전 인천국제공항을 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다.
스트레이키즈 아이엔, 미소에 심장 녹아 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

