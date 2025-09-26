'47세 미혼' 전현무, 동갑 여배우와 묘한 기류…"'이상순♥' 이효리 부러워" ('전현무계획2')

사진=텐아시아DB

전현무(47)가 동갑 최강희와 묘한 기류를 형성한다.26일 방송되는 ‘전현무계획2’ 48회에서는 ‘동갑내기’ 전현무-최강희가 ‘줄 서는 맛집’ 두 군데를 섭렵하는 먹트립이 펼쳐진다.이날 ‘먹친구’로 등판한 최강희는 장충단길에서 전현무를 기다리면서 “저는 우리나라 원조 귀신”이라고 소개한다. 최강희를 만난 전현무는 “우린 동갑 친구지만 사실 뻘쭘한 사이”라며 쑥스러워한다. 어색한 듯 묘한 기류가 감돈 가운데, 두 사람은 한국에서 가장 오래된 빵집을 찾아가 크림빵부터 단팥빵까지 제대로 즐긴다.전현무는 다음 식당을 설명하며 “너 줄 서는 건 안 좋아하지?”라고 배려 차원의 질문을 던진다. 그러나 최강희는 “아니, 좋아해”라며 해맑은 대답을 내놔 그를 당황시킨다. 전현무는 다시 “퇴근길에 손님이 많은데 우린 줄 안설 때 가자는 것”이라고 설명하지만, 최강희는 “줄 서는 식당은 줄을 서봐야 되는 거 아닌가?”라고 받아친다.그 길로 두 사람은 ‘원조 of 원조’ 족발 맛집을 찾아가 대망의 족발을 영접한다. 전현무는 “10년 전 왔었는데 같은 감동”이라며 눈을 지그시 감고 맛을 음미한다. 최강희 역시 처음 맛본 족발의 ‘찐’ 맛에 “원래 이렇게 부드럽나? 대박!”이라며 왕 뼈까지 잡아 뜯는다.반면 최강희는 ‘막국수 타임’이 되자 “근데 막국수랑 물냉면이 뭐가 다른 거야?”라는 ‘맛알못’ 질문을 던진다. 먹방 후 전현무는 “우리가 40대 후반인데 현실적인 고민이 있냐”며 동병상련 질문을 던지고, 최강희는 “외로움도 지났다”면서도 “(이상순 아내) 이효리, (박위 아내) 송지은, (제이쓴 아내) 홍현희가 부럽다”고 전해 궁금증을 안긴다. 이전현무는 “최근 이런 질문 못 들어봤을 텐데, 이상형은?”이라고 조심스레 묻는다.두 사람이 함께 누린 ‘줄 서는 맛집’ 두 군데의 정체는 이날 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획2’ 48회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr