개그우먼 조혜련이 고(故) 전유성의 마지막을 지켰다.조혜련은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "오빠의 손을 잡고 간절히 기도할 수 있어서 감사했고, 오빠가 마지막까지 성경을 읽고 찬송가를 들으셔서 감사했다"는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조혜련이 전유성과 추억들을 남기고 있는 모습. 특히 고인의 마지막을 지켰던 조혜련은 "오빠가 '우리 딸 잘 부탁드립니다'라고 기도했다"고 알려 보는 이들의 안타까움을 더했다.개그계의 대부로 불리던 고인은 이날 폐 기흉 증세 악화로 입원 중이던 전북대학교 병원에서 오후 9시 05분께 별세했다. 향년 76세.전유성은 과거 폐렴을 앓았으며, 코로나19 후유증으로 고생해 온 것으로 전해졌다. 최근에는 기흉으로 폐 일부를 절제하는 수술까지 받았으나 증상이 악화돼 입원한 상태였다.장례는 희극인장으로 치질 예정이며, 고인이 생전 활발히 활동했던 KBS 일대에서 노제를 지낸다. 빈소는 서울아산병원인 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr