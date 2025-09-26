사진=고소영 유튜브

배우 고소영이 건강 관리법을 공개했다.26일 고소영 유튜브 채널에는 '10분 안에 건강해지는 영상 - 고소영 영양제 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 집에 방문한 제작진에게 쌍화차를 대접하며 "사약 같지만, 내가 직접 다린 것"이라며 애정을 드러냈다.인플루언서 공구 찬스로 쌍화차를 구매했다고 밝힌 고소영은 "내가 요즘 요리를 하니까, 공구에 빠졌다. 살림템에 관심이 많다. 내가 직접 DM도 많이 보낸다. 개인 계정, 오피셜 계정 다 사용한다. 소통도 하고 정보도 알고 싶어서"라고 밝혀 놀라게 했다.복용 중인 영양제를 묻자 고소영은 "어릴 때는 영양제 안 믿었다. 먹지도 않았다"면서 "약 먹는 데 1시간씩 걸리는 신현준 오빠가 이해 안 갔다. 그때는 영양제를 먹어도 몸으로 못 느꼈다"고 말했다.최근 건강검진 후 식습관 조절이 필요하다고 진단받은 고소영은 "음식만으로는 해결이 안 된다. 주변에서 '요즘 약 좋은데, 왜 안 먹냐'고 하더라"면서 "이제는 건강보조제 때문에 아침에 배가 부를 정도다. 그래서 식욕이 떨어진다"고 털어놨다.고소영은 "기상 후 양치한 다음 11시 10분쯤 알람 맞춰놓고 영양제를 먹는다"고 근황을 밝히며 "영양제를 많이 먹는데 위가 약해서 간 해독을 위한 약도 먹는다"고 고백해 폭소를 유발했다. 이어 "아이돌 친구가 나한테 영양제 먹는 걸 줬다. 알려줘서 고맙다"고 인사했다.영양제 선택에 대해 고소영은 "성분도 맛도 좋아야 한다. 맛이 없으면 손이 안 가서 버리더라"면서 홍삼 맛이 덜 나는 영양제를 먹으며 "이건 한번 먹으면 4포씩 먹는다. 맛있어서"라고 밝혀 웃음을 선사했다.영양제에 푹 빠진 고소영은 "건강검진 후 음식을 다 바꿨다. 가장 중요한 건 음식이고, 그다음에 영양제"라고 이야기했다.제작진이 "30대부터 영양제 안 먹으면 몸에 죄 짓는 거라고 하더라"고 말하자, 뒤늦게 건강을 신경 쓰게 된 그는 "나는 너무 대역죄인이다. 석고대죄해야한다"며 과거 자신을 반성했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr