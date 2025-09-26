사진=유리 유튜브

소녀시대 유리가 제주도 신혼여행 장소를 소개했다.26일 유튜브 채널 '유리한 티비'에는 '레트로 감성 가득했던 첫 신혼여행(?) (in 제주)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 유리는 80년대 레트로 패션으로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "신혼여행은 제주도요"라며 옛날 TV 톤으로 말해 웃음을 안겼다.배우 김수현에게 양말 빼고 모든 패션을 빌렸다고 밝힌 유리는 "셀프 메이크업을 했다. 액세서리는 급하게 샀다"면서 "X세대의 개성을 드러낸 헤어스타일"이라고 전했다.최근 제주도 홍보대사가 된 유리는 "그때 그 시절 부모님들은 제주도로 신혼여행을 왔다"면서 "남편은 없지만, 미래의 남편을 꿈꾸며 그 루트를 따라가 보려고 한다"고 이야기했다.유리는 과거 신혼여행 때 택시 기사가 직접 사진을 찍어주던 상황까지 따라해 웃음을 선사했다. 식물원에서 택시 기사가 "유리 남편을 찾았다"며 원숭이 모형을 지목하자 유리는 "내가 이 남편 찾으려고 여기까지 왔냐"고 한탄하면서도 다정하게 사진을 찍으며 예능감을 뽐냈다.택시 기사의 "포토제닉하다"는 칭찬에 유리는 "제가 소싯적 소시였거든요"라며 너스레를 떨었다.유리는 부모님이 사진을 남긴 천지연 폭포를 방문했다. 그는 우연히 만난 팬 소원과 투샷을 남기며 팬서비스도 잊지 않았다.성산 일출봉으로 향하며 유리는 "선글라스를 다이X에서 천원주고 샀다"고 밝혔다. 여행을 마치며 그는 "제주도의 이색적 매력을 더 알게 됐다"면서 그 시절 감성을 만끽했다.한편, 유리는 배우 류승룡이 참여한 '오래 방치된 집을 재생산하는 프로젝트'에 본인도 참여한다고 밝히며 "열심히 디자인하고 있다. 내년쯤 완성될 예정"이라고 전해 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr