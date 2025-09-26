사진=유튜브 '지편한세상'
'지편한세상' 지석진이 새 일자리를 찾고 있다고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 '지석진의 재취업 성공 신화 - 지편한세상 고용노동부 편'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지석진은 고용복지플러스센터에서 '일일 직원' 체험에 나섰다. 그는 "내가 잘할 수 있을까? 한 번도 직장일 안 해봤다"면서 본투비 연예인 면모를 드러냈다.

과거 "제일기획에 지원했다"고 최초 공개한 지석진은 "서류전형에서 떨어졌다. 그때 됐으면 연예인 안 했겠지"라고 회상해 웃음을 안겼다.
이동 중 제작진은 "최근 헤어스타일 칭찬이 많다"고 전했다. 지석진은 "헤어 담당이 블랙핑크 하는 쌤이다. 블랙핑크 해외투어 할 때 가는 쌤"이라고 자랑했다.

지석진은 고용복지플러스센터 담당자를 만나 "오늘 마음껏 부려달라. 일자리 찾고 있다"고 포부를 드러냈다. 그는 센터에 온 다양한 연령층의 구직자들과 인터뷰를 진행했다.

안내 역할을 맡게 된 지석진은 "노안 때문에 글자가 안 보인다"며 스마트폰 속 내용을 읽지 못해 안타까움을 자아냈다. 그는 자신을 알아본 시민들이 사진을 찍자 "저는 초상권 없다. 사진 찍어도 된다"며 아낌없는 팬서비스를 했다.
지석진은 면접 대기 중인 구직자들을 만나 즉석에서 면접 요령을 조언했다. 그는 "셀프 쓰담 하지 마라. 자신감 없어 보인다. 눈 마주치고 얘기하라"고 말했다.

자신감이 없다는 구직자에게는 "'나를 못 알아봐? 너네 손해야'라는 생각을 가지고 하라"고 따뜻한 말을 건넸다.그러면서 "짧은 연인이지만 성공하시길 바란다. 인생 뭐 있냐"며 응원했다.

지석진은 "30년째 연예계 활동을 하고 있지만, 기회가 된다면 새로운 일도 해보고 싶다"고 밝혔다. 앞서 지석진은 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서 "50세까지 일한 뒤 과감히 그만두고 제2의 인생을 사는 생각도 해봤다"고 은퇴 생각을 고백해 눈길을 끌었다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

