미야오 엘라가 26일 오후 서울 송파구 롯데 에비뉴엘 잠실점에서 열린 미우미우 아테네움(Atheneum) 팝업 행사에 참석했다.
미야오 엘라, 아름다움을 발랐다 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

