사진=베리베리 강민 SNS

사진=베리베리 강민 SNS

엠넷 보이그룹 서바이벌 프로그램 '보이즈 2 플래닛'에서 최종 9위로 탈락한 베리베리 강민(유강민)이 자필 편지로 고마운 마음을 전했다.26일 강민은 자신의 SNS에 손편지를 올렸다. 강민은 "4개월의 긴 여정이 끝났다. 참 힘들었던 하루하루였지만 좋은 사람들과 멋진 방송한 것 같아 행복하다"며 운을 띄웠다.이어 "응원해 준 스타 크리에이터들에게 진심으로 감사드린다. 나를 응원하면서 힘들고 지칠 때도 있었을 텐데 부족한 나를 포기하지 않고 끝까지 사랑해 줘서 감사하다. 경연을 준비할 때마다 여러분의 응원을 보며 더 움직이고 땀 흘리며 이 악물고 무대할 수 있었다. '보이즈 2 플래닛'은 끝났지만 내 인생은 아직 많이 남았다. 여러분을 위해 멋진 사람, 멋진 아이돌이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.함께했던 출연자들을 향한 애정도 내비쳤다. 그는 "'보2플'에 참가한 160명. 처음부터 오기 잘했다고 생각했다. 베리베리가 6년을 하면서 우리도 모르게 사라진 뜨거운 안만, 그 마음가짐들이 다시 불타올랐다. 처음으로 무대에 서는 거라 떨면서도 심장 터질 듯이 기대하고 각오하던 그 눈빛, 몸짓들. 그 무대에 모든 걸 쏟고자 최선을 다해 준비하고 무대하던 모습들. 덕분에 나도 더 진심이 됐고 먼저 탈락한 참가자들에게 부끄럽지 않고자 최선을 다했다. 우리 이제 시작이라고 해도 늦지 않은 나이니까 좌절하고 굴복하지 말고 후회 없이 빛나보자"고 했다.더불어 '보2플' 제작진에게 감사 인사를 건넸다. 강민은 "재밌는 방송, 멋진 무대를 만들기 위해 우리보다 덜 자고 더 많이 움직이느라 정말 수고 많으셨다. 덕분에 편하고 행복하게 촬영했다"며 숨은 노력을 언급했다.끝으로 베리베리 멤버들에게 "날 응원하는 게 얼마나 복잡한 감정이었을지 너무 잘 알아서 감동이더라. 나의 또 다른 시작을 응원해줘서 고맙다"라고 말했다. 그는 "나 다시 돌아왔으니까 베리베리 파이팅해보자"고 의지를 다졌다.25일 종영한 '보이즈 2 플래닛'은 최종 데뷔조로 선발된 8인을 발표했다. 1위 이상원, 2위 조우안신, 3위 허씬롱, 4위 김건우, 5위 장지아하오, 6위 이리오, 7위 정상현, 8위 김준서는 알파드라이브원((ALPHA DRIVE ONE)으로 활동할 예정이다. 9위 유강민은 재데뷔의 문턱을 넘지 못했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr