배우 유진이 동안 유지 비결을 솔직하게 공개했다.25일 방송된 KBS2TV '옥탑방의 문제아들' 285회에서는 유진이 게스트로 출연해 관리 비법을 밝혔다.이날 방송에서 유진이 등장하자 옆에서 보던 홍진경이 "너무 예쁘다"며 감탄했고, 유진은 "보톡스도 맞는다. 턱은 안 하면 커진다"며 드라마 속 캐릭터를 위해 살을 뺐다고 고백했다.유진은 "살을 좀 뺐다. 우리 집이 32층인데 계단을 올랐다. 32층까지 올라가면 딱 10분이 걸린다"며 일상 속에서 할 수 있는 계단 오르기 운동을 소개했다.그는 "딱 10분만 계단을 오르면 심장이 막 뛰고, 몇 번 반복하면 힙업이 보인다"며 집 계단을 활용한 간단하지만 효과적인 운동법을 설명했다.특히 김종국은 "계단 오르기는 살만 빼주는 게 아니라 근력 운동도 같이 된다"며 유진의 관리 비법에 공감했다.한편 유진 기태영 부부는 2011년 결혼했으며 슬하에 로희, 로린 두 딸을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr