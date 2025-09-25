사진=박지윤 SNS

방송인 박지윤이 눈물을 보였다.박지윤은 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "공개 하루만에 넷플릭스 1위🏆 감사합니다🙏🏻🥹"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박지윤이 출연한 넷플릭스 예능 '크라임씬 제로'가 공개 하루 만에 넷플릭스 1위를 차지한 모습. 이에 박지윤은 감동의 눈물을 보이고 있는 이모티콘을 덧붙여 기분을 드러냈다.'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 롤플레잉 추리 게임이다.한편 박지윤과 최동석은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞고 이혼 절차를 밟고 있다.자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태이고 최동석은 현재 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만남을 가지고 있다. 제주지방법원에 이혼조정신청서를 제출한 두 사람은 이후 '쌍방 상간 소송'까지 제기하며 흙탕물 싸움도 벌이고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr