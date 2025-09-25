홈 연예가화제 qwer, 귀여움 가득한 포즈로 팬심저격 [TV10] 입력 2025.09.25 13:07 수정 2025.09.25 13:07 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 밴드 QWER이 25일 오전 서울 감남구 삼성동 현대백화점 무역센터점에서 열린 현대면세점 시그니처 쇼핑 캠페인 '현데이(HYUNDAY)' 기념 포토콜 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 시청률 3%대 위기 맞았는데…이영애, 김영광에 마약 동업 제안 ('은수 좋은 날') "태국에서 韓 돌아가는 길에 문자 남겼는데"…한선화, 답장에 눈물 펑펑('퍼스트라이드') 이경규, 야산에서 실종됐다…첫 MT 떠난 곳에서 실종, 유력 용의자는 뽕탄소년단 ('마이턴') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT