TV텐 바로가기
밴드 QWER이 25일 오전 서울 감남구 삼성동 현대백화점 무역센터점에서 열린 현대면세점 시그니처 쇼핑 캠페인 '현데이(HYUNDAY)' 기념 포토콜 행사에 참석했다.
qwer, 귀여움 가득한 포즈로 팬심저격 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지