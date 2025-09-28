'47세' 은지원, 재혼 앞두고 소신 밝혔다…♥9살 연하 아내와 공유에 "가능하면 비밀번호 아냐" ('돌싱글즈7')

은지원./사진=텐아시아DB

재혼을 앞둔 은지원(47)이 연인과 핸드폰 비밀번호 공유에 관해 반대 입장을 보인다.28일 오후 10시 방송되는 MBN ‘돌싱글즈7’ 11회에서는 호주에서 ‘최종 커플’이 된 성우X지우, 동건X명은이 서울에서 현실 데이트를 하며 달콤, 아찔한 케미를 발산하는 현장이 공개된다.앞서 지우의 집에서 ‘동거’에 들어간 성우, 지우 커플은 이날 ‘결혼 체크리스트’를 함께 작성하며 각자의 결혼 가치관에 대해 알아본다. 여러 문항을 살펴보던 중 지우는 ‘연인에게 휴대전화 비밀번호를 공유할 수 있는지?’라는 질문에 ‘절대 불가’라고 외친다.5MC도 같은 질문에 대한 생각을 밝힌다. 은지원은 “공유가 가능하다면 그건 ‘비밀번호’가 아니다”라는 의견을 보이고, 이지혜와 이다은은 “궁금하지 않아서 상관없다”며 웃는다. 이때 이혜영은 “결혼 초반, 남편에게 비밀번호를 오픈하자고 했는데 남편이 절대 안 된다고 성질을 냈다. 그런데 어느 날 남편의 휴대폰에서 급하게 찾을 것이 생겨서 설마 하고 눌러봤더니 나랑 비밀번호가 똑같더라”고 해 본의 아니게 ‘이심전심’ 부부애를 확인한 비화를 밝힌다.지우는 ‘휴대폰 비밀번호’는 물론 ‘유튜브 알고리즘’도 공개할 수 없다고 말한다. 성우는 “도대체 뭘 보길래?”라며 고개를 갸우뚱하고, 지우는 “나만의 일기장 같은 느낌”이라고 설명한다. 은지원은 “저렇게 말하면 더 보고 싶잖아!”라며 ‘청개구리 본능’을 발동한다. 이지혜도 “이따 집에 가서 남편의 알고리즘을 봐야겠다”고 해 현장을 뒤집어 놓는다. ‘동상이몽’ 의견이 오간 성우, 지우의 ‘결혼 체크리스트’ 내용을 비롯해 이들이 희망하는 ‘재혼 시기’가 언제일지에 궁금증이 쏠린다.동건은 두 번째 데이트에서 명은을 ‘풋살장’으로 초대한다. 이후 그는 명은이 보는 앞에서 축구 경기를 하며 현란한 실력을 뽐낸다. 그런데 동건은 경기 도중 골을 넣게 되자, 상상을 초월하는 골 세리머니로 명은을 경악케 한다. 이를 지켜보던 5MC는 “대체 축구로 뭘 어필할 수 있을지”라고 ‘대리 걱정’에 빠져 짠내 웃음을 더한다.한편, 은지원 소속사 YG엔터테인먼트는 지난 6월 12일 "은지원은 최근 웨딩사진을 촬영했고, 올해 중 가까운 친지분들과 조용히 식을 올릴 예정"이라며 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 밝혔다. 은지원의 재혼 상대는 오랜 기간 알고 지낸 9살 연하의 스타일리스트로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr