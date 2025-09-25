유재필/ 사진 제공=FNC엔터테인먼트

방송인 유재필이 처음으로 연극 무대에 오른다.유재필은 오는 10월 1일 대학로 씨어터 조이에서 막을 올리는 연극 '아니, 그러니까'에 출연한다. 그는 김범수 역을 맡아 특유의 찰떡같은 캐릭터 소화력으로 극의 몰입도를 높일 전망이다.연극 '아니, 그러니까'는 본인의 전공이 아닌 교양수업에서 서로 다른 성격과 성향을 가진 4명의 학생이 조별 과제를 하기 위해 함께 모여, 타협점을 찾아가기 위한 대화를 중심으로 이야기가 전개된다. 약 60분이라는 짧은 러닝타임 속에 핵심적인 메시지와 몰입을 압축해 담은 짧은 단막극으로, 요즘 시대의 관람 패턴에 맞는 연극적 경험을 시도한다.유재필은 "10년 전 '웃찾사'로 대학로 무대에 서본 적은 많지만, 이번에는 연극으로 관객 앞에 선다고 하니 마음이 벅차다. 소극장이 주는 힘이 생각보다 크고 즐겁다. 관객들의 웃음소리를 들을 생각에 벌써 미소가 지어진다. 최선을 다해 열심히 준비해서 웃음을 전하겠다"라며 공연에 임하는 남다른 포부를 전했다.유재필은 '나의 해리에게', '나미브', '사계의 봄', '당신의 맛' 등 다양한 작품에 특별출연해 안정적인 연기력을 보여줬다. 최근 숏드라마 플랫폼 비글루(Vigloo)의 '연: 그날 밤, 종이 되다'에서는 사극 연기도 완벽하게 소화해 호평을 얻었다. 또한 MC, 예능, 음악 분야에서도 활약하며 다방면에서 존재감을 드러내고 있다. 이번 작품을 통해 그간의 내공을 집대성한 다채로운 매력을 가감 없이 발휘할 예정이다.유재필이 출연하는 연극 '아니, 그러니까'는 오는 10월 1일부터 19일까지 대학로 씨어터 조이에서 공연된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr