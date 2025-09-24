사진=도경완 SNS

사진=도경완 SNS

도경완 전 KBS 아나운서가 근황을 전했다.도경완은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "난 오늘 한 게 없다. 일하지 않은 자 먹지도 말아야 하거늘.."이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 싱싱한 회가 세팅되어 있는 모습.도경완은 "아내를 일터에 데려다주고, 집에 와서 종일 옷 정리하고, 학교 갔다온 삐약이들 씻기고 먹이고 재우고, 그거 말고는 한게 없다"며 자신의 하루 일과를 읊었다. 이에 모델 이현이를 비롯한 누리꾼들은 "엄청남 일을 하셨는데요 많이 드세요", "그게 젤 힘든 일이죠" 등 도경완을 격려했다.앞서 도경완은 아내보다 수입과 스케줄이 적다는 이유로 후배 아나운서 김진웅에게 '서브'라는 말을 들었다. 지난달 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 결혼 상담을 받는 엄지인 KBS 아나운서의 모습이 전파를 탔는데, 당시 엄 아나운서는 KBS 아나운서들 중 결혼을 잘 한 사람으로 가수 장윤정과 결혼한 도경완을 꼽았다. 이를 들은 김진웅은 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다.도경완의 직속 후배인 김진웅의 발언은 무례했다는 지적이 확산됐다. 이후 장윤정은 자신의 SNS에 "친분도 없는데 허허"라며 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난이 될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"라고 일침 했다.한편 장윤정 도경완 부부는 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이들 부부는 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에 출연하며 두 남매의 일상을 관찰하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr