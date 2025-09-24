윤수현, 金 아침 활력 담당한다…1만회 맞은 '아침마당'서 "기본 충실, 내 색깔 선명히"

'아침마당' 쌍쌍파티 MC를 맡은 윤수현이 기본에 충실하되, 자신의 색깔은 더 선명히 보여주겠다는 각오를 밝혔다.24일 오전 서울 여의도 KBS 본관에서는 KBS 아침 교양 프로그램 '아침마당' 1만회 기념 기자간담회가 개최됐다. MC 엄지인, 박철규 아나운서, 가수 윤수현, 방송인 김혜영, 국악인 남상일, 연출을 맡은 김대현 PD 등이 참석했다.수많은 시청자와 함께해온 '아침마당'은 1991년 5월 첫 방송을 시작해 34년간 약 1만회에 달하는 방송을 이어왔다. 윤수현은 금요일 '쌍쌍파티'의 MC로 정식 발탁됐는데, 이는 트로트 여성 가수로서는 처음이다.기자간담회에서 윤수현은 MC 발탁 소감과 앞으로의 각오를 말했다. 그는 "대한민국 대표 국민 프로그램 아침마당 쌍쌍파티의 MC가 된 것에 대해 영광으로 생각한다. 중장년층 분들이 사랑해주시는 트로트 장르를 부르는 가수로서, 또 데뷔 때부터 쭉 출연했고 항상 나가고 싶어 했던 프로그램이기에 더욱 의미가 크다. 금요일 아침 활력을 드리기 위해, 이번 1만회를 준비하는 것에도 최선을 다하겠다"라고 전했다.또한 "이제 한 달 방송 했는데, 아나운서들이 할 수 있는 역할과는 또 다른 부분을 채워야겠다고 생각했다. 저만의 에너지로 금요일 아침을 활기차게 여는 MC가 되겠다"고 힘줘 말했다. 그러면서 "'윤수현을 보면 에너지를 받고 기분이 좋아진다'는 반응을 얻고 싶다"고도 했다.윤수현은 다수의 히트곡과 방송 활동 경험을 가진 아티스트로, 이번 MC 발탁은 그녀의 영역 확장이라는 의미도 크다. 시청자들에게 친근한 이미지와 안정감 있는 진행, 여기에 그녀의 활기찬 성격과 진행 방식, 특유의 음악 감성과 감성 전달 능력이 결합된다면 '쌍쌍파티'는 물론 아침마당 전체에도 새로운 활력이 될 수 있다.김대현 PD는 "프로그램이 1만회를 돌파한 것은 시청자분들의 사랑 덕분"이라며 "지금도 변화 중이고 앞으로도 더 많은 변화를 꾀할 것"이라고 말했다. 특히 윤수현의 발탁에 대해 "젊은 타깃층과의 접점을 넓히기 위한 시도"라는 제작진의 전략과 맞닿아 있다며 "윤수현 씨의 텐션과 기존에 없던 감각이 금요일 코너에 새 활기를 줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다.이날 기자간담회에서는 '아침마당' 1만회 특집 방송 계획도 발표됐다. 9월 29일부터 10월 3일까지 5부작 특집 편성, 일부 공개홀에서 200명씩 방청객을 모은 공개 녹화 등 다채로운 기획이 준비 중이다. 과거 MC였던 이금희, 손범수 등이 출연할 가능성이나, 가수 임영웅 등의 특별 출연 가능성도 거론됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr