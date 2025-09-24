사진=이수현 SNS

남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현이 근황을 전했다.이수현은 24일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이수현이 다양한 빵들 앞에서 빵을 고르고 있는 모습. 특히 최근 살이 빠졌다는 이유로 위고비 의혹을 받았던 그는 등산으로 몸매 관리를 하고 있는 것으로 보여 의혹을 완전히 종식시켰다.한편 이수현이 몸 담고 있는 악동뮤지션은 지난 22일부터 24일까지 서울 영등포구 명화라이브홀에서 단독 콘서트 '2025 AKMU STANDING CONCERT '악동들''을 통해 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr