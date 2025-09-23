사진 = MBN '2025 한일가왕전' 캡처

사진 = MBN '2025 한일가왕전' 캡처

1대 1솔로 대결로 펼쳐진 가운데 김준수와 신노스케가 무대를 꾸미게 됐다.23일 밤 9시 50분 방송된 MBN '2025 한일가왕전'에서는 1대 1솔로 대결이 그려졌다.이날 방송에서 1대 1 솔로 무대가 펼쳐진 가운데 김준수와 신노스케가 맞붙게 됐다. 33세 김준수는 수궁가 이수 13년차로 K-소리로 꿈꾸는 세계정복과 국악계 원톱 소리꾼이라는 키워드를 달고 등장했다.일본의 키모토 신노스케는 22세로 일본 레전드 사이조 히테키의 아들이다. 쇼와가요를 알리고픈 성장형 가수로 소개됐다. 신노스케를 본 진해성은 "누구 닮았다"면서도 그의 외모를 칭찬했다.먼저 김준수가 무대를 꾸미게 됐다. 김준수는 "아껴두고 아껴두고 아껴뒀던 곡인데 신노스케 네 운이 없다고 생각하라"며 "인생 참맛 느끼게 해주겠다"고 각오를 밝혀 눈길을 끌었다. 김준수는 류계영의 '인생'을 선곡해 뛰어난 가창력을 뽐냈다. 이곡은 류계영의 대표 히트곡으로 인생의 회한과 고달픔을 노래한 곡이다.이어서 나선 신노스케는 "두 번이나 한국팀에 졌지만 이번 곡으로 꼭 이기겠다"고 다짐했다. 신노스케는 "승부보겠다"고 하며 나카야마 미호&완즈의 '세상 누구보다 분명'을 선곡했다. 이 곡은 20일 만에 100만 장, 총 200만 장 팔린 빅 히트 앨범으로 한국에서 더 넛츠가 '사랑의 바보'로 리메이크해 큰 인기를 끈 곡이다.무대 후 투표가 이뤄졌다. 30대 남성의 완숙한 노련미를 보여준 김준수와 20대 초반 풋풋한 소년미를 보여준 신노스케의 대결이었다. 투표 결과 발표 전 강남은 신노스케에게 "무대를 본 모든 분들이 행복해 하셨을 것 같다"며 "모두에게 행복을 줄 스타가 될 것 같다"고 했다. 결과는 106대 94로 김준수가 승리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr