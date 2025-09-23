사진=유튜브 '하나TV'

축구선수 손흥민이 자신은 월급쟁이라고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '하나TV'에서는 '무릎팍박사' 손흥민 편으로 '우승컵 안고 돌아온 월클 쏘니의 하나뿐인 고민은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손흥민은 아시아 선수 최초 프리미어리그 득점왕 등을 기록하며 월드클래스 선수로 성장한 셀프 자기소개를 하며 민망한 미소를 지었다. 그는 현재 로스앤젤레스 FC(LAFC) 공격수로 활약 중이다.토트넘 선수들이 선정한 '옷 가장 못 입는 선수 1위'로 뽑힌 손흥민은 "나보다 옷 못 입는 선수들 되게 많다. 오늘은 주는 대로 입었는데, 옷에 되게 예민하다"며 워스트 드레서를 인정하지 못해 웃음을 자아냈다.현재 고민을 묻자 손흥민은 "여태까지 축구 선수를 하면서 정말 행복하다고 생각했다. 어떻게 하면 행복하게 선수 생활 마무리할 수 있을까 큰 고민"이라고 밝혔다.은퇴 암시에 강호동이 "팬들이 놀랄 것 같다"고 말하자, 손흥민은 "은퇴 얘기는 아니다. 우리의 전성기가 오지 않았다"고 강조했다.중학교 때부터 특출난 능력을 보였던 손흥민은 어린 시절 홀로 독일 유학을 떠났다. 그는 "좋았다. 박지성 선수가 꿈이었기 때문에 같은 동네에서 뛰어보고 싶다. 제 꿈은 프리어 리그였다"고 전했다.함부르크 유스 시절 전 세계 선수들과 경쟁하게 된 손흥민은 "처음에는 볼도 안 줘서, 같은 편 선수 걸 뺏어서 했다. 무시도 당했지만, 그 상황 자체는 힘들었지만 나를 더 강하게 만들었다"고 회상했다.팀 동료들의 응원과 지지로 토트넘에서 득점왕이 된 손흥민은 "득점왕이 되어도 보너스 안 나온다. 팀 성적에 따라 나온다"면서 '월급, 주급' 질문에 "영국은 주급 준다고 하는데, 현실적으로 월급쟁이다"라고 이야기했다.손흥민 선수의 세전 연봉 1,300만 달러는 한국 돈으로 약 181억 원에 해당한다. 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)의 로스앤젤레스(LA)FC 선수단 전체 연봉의 절반 수준으로, 팀 내 압도적인 1위 연봉 수준이다.손흥민은 '자산관리 방법'에 대해 "금융사 모델 7년째라 여러 조언을 듣고, 좋은 상품이 있으면 가입한다"고 전했다."어릴 때부터 세계에서 축구를 가장 잘하는 사람이 되고 싶었다:는 손흥민은 "지금도 단 하루라도 가장 뛰어난 선수가 되고 싶다"고 포부를 밝혔다. 그러면서 "감사하다, 고맙다는 말로는 표현이 안 된다. 정말 감사하는 마음이다. 실망하지 않도록 최선을 다해 노력하겠다. 책임감 있게 축구 선수 생활 이어가도록 하겠다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr