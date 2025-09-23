사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

수지가 눈동자 점을 뺐다고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 배우 겸 가수 수지가 출연했다.이날 조현아는 수지와 만나 "눈알 점 잘 뺐다"고 말했다. 과거 수지는 흰자에 점이 보였던 바. 수지는 "나는 은근 마음에 들기는 했다. 나쁘지 않았다"고 말했다.조현아는 "수지식 사고다. '나 지금도 괜찮은데? 귀여운데?'라고 하는 것"이라며 애정을 표현했다. 수지는 "눈에 있던 점도 나쁘지 않은데?"라며 긍정력을 드러냈다.수지가 턱을 괴며 비주얼을 뽐내자 조현아는 "그거 하지마. 상대방이 진짜 오해한다. 그거 불법이야, 금지야"라고 단속해 눈길을 끌었다. 이어 "수지가 오해하기 좋은 스타일이다. 누구에게나 친절하다"며 걱정했다.조현아는 '수지 플러팅' 유행에 미안함을 전했다. 수지는 "나도 은근 즐겼다. 아직도 왜 그렇게 된 건지 모르겠는데, 내가 자주하기는 하더라"고 털어놨다.앞서 수지는 '조현아의 목요일 밤'에 출연해 "앞니를 보이며 살짝 웃는 게 자신만의 플러팅 방법:이라고 고백해 화제가 됐다. 조현아는 "내가 수지를 힘들게 했나 싶더라. 그렇게 화제될 줄 몰랐다"고 재차 미안한 마음을 내비쳤다.한편, 수지와 조현아는 14년째 우정을 이어오고 있다. 수지는 오는 10월 3일 넷플릭스 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 김은숙 표 '로맨틱 코미디'로 수지와 김우빈이 재회하며 기대감이 고조되고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr