스타쉽 소속 그룹 IDID(아이딧) 데뷔를 기념한 팝업스토어 ‘IDID POP-UP STORE I did it. IDID’가 망원 포토이즘 플레이에서 문을 열었다.
이번 팝업스토어는 글로벌 K-POP 팬덤을 위한 특별한 공간으로 기획됐다. 팬들이 아티스트와 교감하며 다양한 체험을 할 수 있는 엔터테인먼트형 팝업스토어다.
이 팝업스토어는 IDID의 데뷔를 기념하는 동시에 첫 발매 앨범의 콘셉트를 중심으로 구성됐다. 단순한 전시와 상품 판매를 넘어 전시, 포토 부스, 메시지 월, MD 이벤트 등 팬들의 참여를 끌어내는 콘텐츠가 마련돼 팬심을 더욱 고조시킨다.
이 팝업스토어는 지난 18일부터 다음달 1일까지 망원 포토이즘 플레이에서 매일 오전 11시부터 오후 9시까지 운영된다. 공간 내부에는 세 가지 콘셉트의 포토 부스, 공식 MD 구매 존, 아티스트 추천 포즈 존, 물결 포토존, 바스켓 존, 메시지 존 등이 있다. 매장 입구에는 아티스트 앨범 콘셉트를 시각화한 VP존이 있다. 팬들은 현장에서 다양한 경험을 할 수 있다.
방문객에게는 웰컴 기프트인 얼음 토퍼를 선착순 제공한다. 스내피즘과 연계된 MD 프로모션이 진행돼 앨범 1장당 스내피즘 1회 이용권을 준다. 구매 합계 금액이 7만원을 넘으면 추가 이용권이 제공된다.
공식 MD로는 티셔츠, 볼캡, 핀 버튼 세트 등이 있다. 이들 공식 MD는 본 팝업스토어에서 첫 공개되며, 첫 데뷔 앨범 또한 모두 만나 볼 수 있다.
포토이즘 관계자는 “이번 프로젝트는 단순한 IP 콜라보레이션이 아니다. 팬과 아티스트가 감정적으로 연결될 수 있는 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 포토이즘은 포토이즘 플레이를 통해 사진을 넘어 다양한 IP 경험을 확대할 수 있도록 정교한 디테일과 감성으로 새로운 브랜드 가치를 만들어 나가겠다”고 전했다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
