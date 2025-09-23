사진=최여진 SNS

돌싱남과 결혼한 배우 최여진이 김병만의 결혼식에 참석한 후기를 전했다.23일 최여진은 자신의 SNS에 "세상에 이렇게 감동적인 결혼식은 없었다"라는 글과 함께 사진을 여러 장 게재했다. 사진에는 김병만 부부의 결혼식 현장이 담겨 있다.최여진은 "늘 그랬듯이 영원히 병만 오빠의 행복을 위해 영원히 응원하리라"라며 "언니도 너무 좋은 분이고 너무 아름다웠으며 아가들도 너무 귀엽고 사랑스럽. 다시 한번 진심으로 축하해요. 행복하세요"라고 덧붙였다.한편 김병만은 지난 20일 서울 서초구 한강세빛섬플로팅아일랜드 세빛섬 루프탑에서 비연예인 현은재 씨와 비공개 결혼식을 올렸다. 사회는 김병만의 절친인 개그맨 이수근이 맡았다. 축가는 가수 KCM와 추대엽이 불렀다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr