사진=슈가 SNS

사진=슈가 SNS

사진=슈가 SNS

그룹 방탄소년단(BTS) 슈가가 SNS 활동을 재개했다.슈가는 지난 22일 자신의 SNS에 별다른 글 없이 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 슈가는 여러 물건이 쌓여 있는 공간 한켠에서 기타를 연주하고 있다. 투블럭 헤어를 한 슈가는 상의부터 신발까지 올 블랙으로 맞췄다. 회색빛 콘크리트 벽에는 슈가의 그림자가 길게 드리워져 있다. 빛과 그림자의 대비가 신비롭운 분위기를 자아낸다.이번 게시물은 지난 2023년 8월 이후 약 2년 만의 SNS 활동이란 점에서 글로벌 팬들의 반가움을 자아냈다. 팬들은 "다음 컴백 콘셉트 스포인가", "보고 싶었다", "얼마만의 인스타그램 활동인지" 등의 반응을 보였다.슈가는 지난 2023년 9월 사회복무요원으로 대체 복무를 시작해 지난 6월 소집해제됐다. 슈가가 속한 방탄소년단은 내년 초 완전체 컴백을 목표로 앨범 준비에 박차를 가하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr