그룹 샤이니의 멤버 온유(ONEW)가 일본 미니 2집 'SAKU(사쿠)'를 발매한다.23일 그리핀엔터테인먼트는 온유가 다음 달 1일 각종 음원 사이트를 통해 일본 미니 2집 SAKU(사쿠)를 공개한다고 밝혔다.앨범 타이틀인 'SAKU'는 일본어로 꽃이 피는 순간을 뜻하는 단어인 '咲く(사쿠)'에서 영감을 받아 만들어졌다. 타이틀곡 '花のように(하나노요오니)'를 포함해 'KIMI=HANA(키미하나)', 'Lily(릴리)', 'Beautiful Snowdrop(뷰티풀 스노우드롭)', ''Cause I believe in your love(커즈 아이 빌리브 인 유어 러브)' 등 총 5곡이 담겼다.온유는 정식 앨범 발매에 앞서 소속사 공식 SNS를 통해 'SAKU'의 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 공개했다. 그는 화이트, 브라운, 핑크 등 다양한 색깔과 조화를 이루는 팔색조 매력을 보여주며 뛰어난 콘셉트 소화력을 입증했다.온유의 일본 미니 2집 'SAKU'는 10월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr