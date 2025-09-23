사진=텐아시아DB

사진=Mnet

2023년 Mnet '보이즈 플래닛' 시즌 1을 통해 장하오와 성한빈이 속한 그룹 제로베이스원이 탄생한 지 2년 만에 '보이즈 플래닛' 새 시즌을 통해 신인 그룹이 새롭게 데뷔한다.'보이즈 2 플래닛'(BOYS II PLANET)은 오는 27일(토)부터 10월 9일(목)까지 서울 성동구 성수일로 33에서 아카이브 전시 'BOYS II PLANET 아카이브 展 「AFTER ; JOURNEY」'를 개최한다고 밝혔다.첫 방송 이후 8주 연속 화제성 1위를 기록하며 글로벌 스타 크리에이터들의 폭발적인 사랑을 받는 '보이즈 2 플래닛'이 마지막 방송을 앞두고 있다. 파이널에서 어떤 참가자들이 한 팀으로 데뷔하게 될지 관심이 최고조로 모이고 있는 상황. 이번 전시는 참가자들의 모든 순간을 함께 지켜온 스타 크리에이터들과 함께 그 여정을 다시 한번 추억할 수 있다는 점에서 의미를 더한다.'보이즈 2 플래닛 아카이브展'은 지하 1층부터 3층까지 대규모 공간에서 펼쳐진다. 참가자들이 실제 착용했던 교복들은 물론 플래닛 캠프에서 기록했던 다이어리, 무대 위와 아래에서 치열했던 땀과 환호의 순간을 담은 사진과 함께 '보이즈 2 플래닛'에서 남긴 발자취를 확인할 수 있다. 그뿐만 아니라, 스타 크리에이터들과의 케미스트리를 확인할 수 있는 스페셜 매칭 ID 카드 등 즐길 거리도 다양하다.새로운 출발을 알리는 신호탄이기도 한 만큼, 오는 25일(목) 오후 8시 생중계를 통해 탄생하게 될 '보이즈 2 플래닛' 데뷔 조를 위한 공간도 함께 마련된다. 전 세계 스타 크리에이터들의 선택으로 데뷔라는 꿈을 이루며 한 팀으로 찬란한 시작을 맞이할 이들을 함께 응원할 수 있는 뜻깊은 순간이 될 것으로 기대를 모은다.'BOYS II PLANET 아카이브 展 「AFTER ; JOURNEY」'는 오는 27일(토)부터 10월 9일(목)까지 진행되며, 사전 예약을 통해 관람이 가능하다. 1주차 관람은 오는 25일(목) 오후 4시, 2주차는 10월 1일(수) 오후 8시부터 Mnet Plus Merch를 통해 가능하다.'보이즈 2 플래닛' 파이널 무대는 오는 25일(목) 오후 8시 전 세계 생방송으로 펼쳐진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr