"스태프 수술비 대신 내줘"…'장동건♥' 고소영, 미담 깜짝 공개했다 ('펍스토랑')

사진=텐아시아DB

장동건 아내 고소영이 최귀화의 미담을 깜짝 공개한다.‘고소영의 펍스토랑’(이하 ‘펍스토랑’)은 KBS에서 새롭게 선보이는 유튜브 콘텐츠로, 펍스토랑의 지배인인 MC 고소영이 평소 팬이었던 아이돌, 배우 등 손님들을 초대, 애정이 담긴 요리를 직접 만들어 대접하고 팬으로서 궁금했던 이야기들을 가감 없이 나누는 팬심 대변 토크 프로그램이다.22일 유튜브 KBS 엔터 채널에서 공개되는 ‘펍스토랑’ 3회의 손님은 오는 26일 공개되는 디즈니+(디즈니플러스)의 첫 사극 시리즈 ‘탁류’의 명품 배우 박지환, 최귀화. ‘펍스토랑’ 지배인 고소영은 두 손님을 만나기 전, “오늘은 귀여운 동생들이 오신다”며 “이 동생분들은 알고 보면 사랑스러운 스타일”이라며 두 배우에 대한 남다른 팬심을 고백한다.박지환, 최귀화가 등장하자 고소영은 두 사람의 포스에 “실물이 너무 멋있으시다. 새로 결성한 아이돌 같다”며 감탄한다. 이에 오히려 두 손님은 고소영에게 꽃 한송이를 건네며 “꽃을 잘못 준비했다. 선배님 앞에서 꽃이 죽는다”라며 주접 시동을 걸어 웃음을 안긴다.이어 “나는 선배님 작품 다 봤다”, “나의 책받침 누나였다”며 오랜 팬심을 앞다퉈 고백하더니, “맑은 호수에서 갓 꺼낸 존재 같다”, “풀꽃 같이 아름답다”는 등 과열된 주접 경쟁으로 고소영을 어질어질하게 했다고. 프로 주접러들의 입담에 고소영은 토크 내내 웃음을 감추지 못했다는 후문이다.박지환, 최귀화는 이번에 함께 한 작품 ‘탁류’의 촬영 현장 비하인드 등을 털어놓으며 주인공 로운 때문에 촬영 현장에서 깜짝 놀랐던 사연 등을 공개한다. 박지환이 “로운 씨는 워낙 훌륭한 친구”라고 칭찬하자 고소영 역시 “로운을 사석에서 본 적 있는데”라며 로운의 칭찬을 이어갔다고 해 궁금증을 자아낸다.박지환과 최귀화는 이번 촬영을 함께하며 목격한 서로의 미담을 털어놔 화기애애한 ‘탁류’ 촬영 현장의 분위기를 짐작케 한다. 이어 고소영은 과거에 한 드라마 스태프가 제보한 최귀화의 감동적인 미담을 깜짝 공개한다. 최귀화가 함께 일하던 드라마 스태프의 수술비를 흔쾌히 대신 내줬다는 것. 과연 어떤 사연이 있었던 것일지, 그 자세한 이야기는 ‘펍스토랑’에서 공개된다.이날 박지환, 최귀화는 ‘탁류’ 홍보를 위해 인생 최초로 챌린지에 도전한다고 해 관심이 모아진다. 요즘 인기 챌린지 곡인 ‘소다팝’을 아저씨들의 매력을 담아 ‘소주팝’으로 도전하는 것. “나 제이환이에요”라며 아이돌 시절을 회상하며 자신감 넘치게 챌린지를 시작한 박지환과 그 어느 때보다 집중한 최귀화. 소주잔을 들고 둠칫둠칫 열심히 어깨를 흔드는 두 배우의 율동에 고소영도 웃음을 터트리며 “귀엽다”를 외치고 말았다고.‘책받침 누나’ 연예계 선배 고소영과 귀여운 프로주접러 동생들 박지환, 최귀화가 만나 웃음과 수다가 끊이지 않았던 ‘펍스토랑’은 이날 오후 6시 30분 유튜브 채널서 만나볼 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr