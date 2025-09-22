"이혼 후 아이 혼자 키울 것"…'김다예♥' 박수홍, 폭탄 발언에 충격 받았다 ('우아기')

사진제공=TV조선

박수홍이 "이혼하고 아이를 혼자 키우겠다"고 선언한 산모에 큰 충격을 받는다.23일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요'(이하 '우아기')에서는 ‘출산특파원’ 단장 박수홍과 ‘공감 요정’ 장서희가 급하게 만난다. 박수홍은 “오늘 만날 산모는 임신 40주가 넘었다고 한다”며 보통 38주 전후로 출산하는 산모들과 다르게 이미 42주 차에 들어선 산모에 대해 설명했다.이에 장서희는 “그럼 어떻게 해요? 제왕절개 해야 하나?”라며 산모의 상태를 걱정했다. 그러나 두 사람은 임신 39주 차에도 서핑을 즐기며 파워 입수까지 하는 산모의 영상을 보게 됐다. 당황한 둘은 “위험하지 않아요?”라고 서로에게 물으며 산모를 만나러 갔다.산모는 서핑 국가대표 상비군 출신으로. 현재 심사위원으로도 활동하고 있는 프로 서퍼였다. 그 덕에 과격해 보이는 서핑도 만삭에 가볍게 할 수 있었다. 예정일을 훨씬 넘겼지만, 아기는 여전히 나올 생각이 없는 듯했다. 박수홍은 “우리 아내(김다예)도 임신 40주가 넘자 병원은 물론 가족까지 난리가 났었다”며 되려 초조해 했다.반면 산모는 “첫째도 41주 차에 나왔다. 나올 때 되면 나오겠지 싶은데 태반이 노화되는 ‘태반 석회화’ 때문에 유도분만이 필요할 수 있다”고 덤덤하게 현재 상황을 전했다."두 아이를 혼자 키우겠다"라는 산모의 폭탄 발언에 박수홍, 장서희는 더 큰 충격에 빠졌다. 산모는 일 때문에 바쁘고 감정표현이 적은 남편에게 지쳐 있었고, “엄마, 아빠가 매일 싸우는 모습을 보여줄 바에 차라리 아이들이랑 행복하게 사는 게 나을 것 같다”며 이혼을 결심한 이유를 전했다. 아니나 다를까 출산을 위해 병원에 가는 길조차도, 만삭의 산모가 혼자 첫째를 안고 짐까지 홀로 드는 모습이 포착돼 부부 사이의 냉랭한 분위기를 짐작할 수 있었다.행복만 가득해야 할 임신 기간, 이혼을 결심해 박수홍, 장서희의 마음을 안타깝게 한 ‘서퍼맘’ 산모의 임신 42주 차 과숙아 출산 현장은 이날 오후 10시 방송되는 ‘우리 아기가 또 태어났어요’에서 만날 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr