사진=고준희 유튜브

배우 고준희가 40년 만에 첫 독립을 선언했다.22일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '썸남&엄마 삼자데이트 나가는 고준희. 엄마가 도와주는 연예인 비밀 연애법 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 40년째 부모님과 살고 있는 '캥거루족' 일상을 공개하며 "재작년에 독립하려고 했는데, 부모님 건강검진 결과가 안 좋게 나왔다. 눈으로 봐야 안심이 돼서 같이 살게 됐다"고 밝혔다.효녀 면모를 드러낸 고준희는 부모님 건강 회복 소식을 알리며 "오는 11월에 독립 예정이다. 동생이랑 싸우고 잠깐 나간 적은 있는데, 따로 산 적은 없다. 저기 바로 앞 아파트로 이사 간다"며 100억대 성수동 고층 아파트를 지목해 눈길을 끌었다."부모님과 함께 살면 연애할 때 어떻게 하냐"는 질문에 고준희는 "엄마한테 만나는 사람 다 얘기한다. 사진 찍히면 안 되니까 집에 데려오기도 한다"고 털어놨다.고준희 母는 "엄마 껴서 만난 때도 있다"고 밝혀 놀라게 했다. 고준희와 썸남이 영화관 데이트를 가는데 둘만 갈 수 없어 엄마와 동반했다는 것.고준희 母는 "어릴 때는 연애할 나이인데 못 하는 게 조금 안쓰러웠다. 지금은 아니다"라고 말했다. 고준희는 삼자데이트에 대해 "걔도 OK 했다. 그게 신기하지 않냐"면서 전 남친 이야기에 즐거운 미소를 보였다.40세 나이에 자정 통금이 있다는 고준희는 "시집가라고 하면서 12시 통금이 있냐"고 항의했다. 그러면서 "선 자리가 지금도 엄청 들어온다. 아파트 주민들, 부동산 분들이 부모님한테 물어본다더라"고 전했다.한편, 고준희는 남다른 떡 사랑을 드러내며 '샤넬 떡'을 자랑했다. 그는 "청담동 샤넬 가면 떡을 준다. 원래 하나씩 주는데, 너무 맛있어서 몇 개 더 달라고 했다"며 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr