사진=손연재 유튜브

전 체조선수 손연재가 럭셔리 데이트룩으로 결혼기념일을 만끽했다.22일 손연재 유튜브 채널에에는 '남표니랑 떠난 무계획 홍콩 여행 데이트'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손연재는 결혼기념일 3주년을 맞이해 남편과 단둘이 홍콩 여행을 떠났다. 그는 "SD 카드, 마스크 다 안 가져와서 사야 된다"면서 본격 P 여행이라고 표현했다.홍콩에 도착한 손연재는 "계획은 없다. 남편이 식당 예약을 해둬서 점심, 저녁을 먹는다"고 밝혔다. 식당에서 "평상시에 안 먹어본 음식이라 코스로 시켰다"고 밝힌 그는 낯선 메뉴 선정에 실패하고 "다음에는 딤섬만 먹겠다"는 말로 아쉬움을 드러냈다.식사 후 낮잠을 잔 손연재는 "꿀잠 잤다. 우리 낮잠 자러 홍콩에 온 건가. 이렇게 2시간 낮잠 잔 게 얼마 만인지 모르겠다"고 토로했다. 그러면서 "내일도 시간은 많은데 우리 체력이 안 된다"며 웃어 보였다.저녁 식사 전 손연재는 '결혼기념일 공주룩'으로 최소 3,600만원 이상 액세서리를 착용해 눈길을 끌었다. 그는 결혼식 날 착용한 780만원 대 목걸이와 1,820만원 대 팔찌, 1,000~4,000만원 대 다이아 결혼반지까지 착용하며 럭셔리 데이트룩을 완성했다.손연재는 "오랜만에 '꾸꾸꾸' 주얼리도 해봤다. 드레스는 사이즈가 조금 커서 아쉬운데, 그런대로 괜찮은 거 같다"며 만족감을 내비쳤다.로맨틱한 식당에서 손연재는 슈트를 입은 남편과 행복한 시간을 보내며 "내년 결혼기념일에는 어디가지?"라고 말했다. 남편은 "아들 준연이 컸을 때니까 어디든 갈 수 있다"며 기대감을 내비쳤다.한편, 손연재는 지난 2022년 9살 연상의 금융업계 종사자와 결혼해 지난해 아들을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr