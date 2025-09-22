사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신동엽이 정성화의 성공에 울컥한 모습을 보였다.22일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 뮤지컬배우 정성화, 정상훈 편이 공개됐다.이날 정상훈은 "예전보다 젊어진 것 같다. 그때 얼굴이랑 지금이랑 보면 믿기지 않을 정도로 젊어졌다"는 말에 "그럴 리 없다"고 말했다.신동엽은 "솔직하게 슬픈 건 아니고 되게 신기한 게, 사람이 경제적으로 너무 힘들 때는 나이랑 상관없이 굉장히 찌든 게 얼굴에 나온다"고 '회춘' 이유를 설명했다. 이어 "경제적으로 여유가 생기면 달라진다. 누구한테 아쉬운 소리 안 해도 되고, 몇만 원 벌기 위해 진짜 내가 하기 싫은 일을 하지 않아도 된다"고 말했다.경제적 여유가 생기면 "내가 좋아하는 사람한테 나의 후진 모습을 안 보여도 되는 시점이 된다"고 설명한 신동엽은 "가족, 내가 좋아하는 사람들에게 마음을 딱 표현하는데, 사랑하는 사람들과 나눌 수 있는 행복감 때문에 표정이 달라지는 것"이라고 이야기했다.신동엽은 절친한 후배 정성화, 정상훈의 뮤지컬배우 성공을 축하했다. 그는 "'정성화가 조승우를 쫓고 있다'는 식으로 기사가 났었다. 그런데 나중에는 조승우랑 같은 반열이 됐더라. 울컥했다"며 남다른 애정을 드러냈다.정성화는 "조승우는 매진이지만, 내 회차는 무주공산이었다. 언제든 티켓이 남아서, 1층도 반 이상 남고 그랬는데, 나중에는 1층이 차고, 관객들이 기립박수를 쳐주더라"며 감격의 순간을 회상했다.한편, 정성화와 정상훈은 대학 시절 대학로에서 8년 정도 같이 살았다고 밝혔다. 신동엽은 "모르는 사람이 보면 '게이 아니냐'고 생각할 정도였다. 너무 붙어 다녀서"라고 폭로해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr