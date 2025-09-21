사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'백반기행' 태진아가 故 송대관과의 영원한 우정을 드러냈다.21일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 트로트 가수 태진아와 충청남도 서천군으로 떠났다.이날 태진아는 "아내가 치매로 6년째 고생하고 있다. 치매는 이 세상에서 가장 나쁜 병"이라고 말했다. 아내의 이름을 딴 '옥경이'로 일약 스타덤에 올랐던 만큼 아내에 대한 깊은 순애보를 드러냈다.'옥경이' 주인공 이옥형 씨는 남편을 알아보지 못했고, 태진아는 아내 동선에 맞춰 부부 사진을 두며 "절대 내 얼굴 잊지 말라고"라며 안타까운 마음을 전했다.태진아는 "하루 종일 옆에서 아내 손을 살포시 잡고 있어야 한다. 한 번은 아내가 화장실에 가다가 미끄러지면서 팔 골절이 됐다. 얼마나 미안하던지"라고 토로했다. 이어 "아내가 다칠까 봐 잘 때도 팔에 끈을 묶어두고 잔다. 일어나면서 끈이 당겨지면서 나도 일어나도록"이라고 설명했다.아내의 치매 투병 근황에 대해 태진아는 "2년 전에 치매 더 심했는데, 응원 덕분에 6개월 전부터 치매가 딱 멈췄다. 많이 좋아졌다. 아주 감사하다"고 이야기했다.태진아는 자신의 이름에 대해 "태현실, 남진, 나훈아. 당대 최고 스타들 이름을 따서 만들었다"고 밝혔다. 그러면서 "이미자, 나훈아, 조용필은 선천적 재능을 가진 가수고, 나는 노력파다. 송대관 선배는 선척적, 후전적도 아니"라며 너스레를 떨었다.절친 故 송대관 언급에 울컥한 태진아는 "송대관 선배 얘기만 보고 싶다"면서 단짝 면모를 드러냈다. 이어 "내가 죽어서야 송대관을 잊지. 계속 마음속에 있을 것"이라며 우정을 자랑했다.허영만은 "먼저 좋은 자리 맡아두라고 하지"라고 말했고, 태진아는 "안 그래도 좋은 자리 맡아두라고 했다"며 변치않는 마음을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr