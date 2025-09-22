이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

배우 임수향이 번아웃을 고백 후 혼자 지내는 일상을 전했다.21일 임수향의 채널 '임수향무거북이와두루미'에는 "스트레스에서 벗어나 갖는 나만의 시간"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 임수향은 서울 연남동을 찾은 일상을 담으며 한층 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 연남동 카페와, 소금 빵 맛집, 담금주 공방 등을 둘러보며 "여기는 연인들이 데이트 초반에 오면 좋은 곳 같다. 남자랑 같이 와야 하는 거 아니냐"며 웃었다.특히 임수향은 혼자 앉아있는 자리에서 불현듯 외로움을 느꼈다고 고백했다. 그는 "내가 여기 이렇게 앉아있으면서 외롭다고 느꼈다. 완전 데이트 해야 하는 장소다"며 씁쓸한 미소를 지었다.앞서 임수향은 자신의 채널에서 "제가 지금 인생을 정리하고 있지 않나. 지난해에 'KBS 연기대상'에서 상 받고 집에 왔는데 그때부터 번아웃이 오면서 생각이 많아졌다"고 고백해 화제를 모았다.또한 임수향은 "차도 팔았다. 다 의미 없다"며 "솔직히 말하면 다 버리고 다 새로 사고 싶다. 사람의 욕심은 끝도 없다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr