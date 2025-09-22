이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '조동아리' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '조동아리' 캡처

개그맨 김원효가 KBS 특채와 공채 각각 출연료를 솔직하게 공개했다.21일 채널 '조동아리'에는'KBS 22기 특채에서 리더까지ㅣ안 돼 안 돼 하다가 결국은 된 사연'이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에는 개그맨 김원효가 출연했다. 그는 "원래 배우가 되고 싶었지만 KBS 22기 특채로 개그맨 길을 걷게 됐다"며 "당시 '개콘' '내 인생에 내기 걸었네' 코너를 하면서 신인상도 받았지만 출연료는 특채라 공채보다 훨씬 적었다"고 밝혔다. 김원효에 따르면 공채 출연료가 한 달에 150만 원이라면 특채 출연료는 45만 원 수준이었다고.이어 "'비상대책위원회'와 '야 안 돼' 초기에도 다른 동료들보다 적은 출연료를 받았다. 우수상도 받았는데 특채라 출연료가 올라가지 않았다"고 고백하며 설움을 드러냈다.그러면서도 김원효는 "중반쯤 감독님께 부탁해 출연료를 올렸고, 광고 30편 이상도 찍게 됐다"고 떠올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr