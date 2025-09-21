사진=박혜수 SNS

학교 폭력 논란에 휩싸인 배우 박혜수가 SNS 활동을 재개했다.박혜수는 20일 자신의 SNS에 "이제 가을"이라며 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 박혜수는 지인들과 야외에서 가을을 즐기고 있다. 그는 카메라를 바라보며 활짝 웃었다.박혜수의 SNS 활동은 학폭 논란 이후 4년 6개월 만이다. 그는 지난 2021년 과거 학교 폭력 가해자였다는 의혹이 제기되며 연예계 활동을 잠정 중단했다. 촬영을 마친 작품의 공개도 연기됐다.2023년 8월에는 영화 '너와 나'로 복귀했다. 공개가 연기됐던 드라마 '디어엠'은 지난 4월 KBS Joy에서 방영됐다. '디어엠'은 지난 7월 KBS 수목드라마로도 편성됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr