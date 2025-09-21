사진 = MBC '달까지가자' 캡처

'달까지 가자' 이선빈이 "열심 안 한다고!"를 선언하며 참아왔던 속마음을 폭발했다.지난 20일 방송된 MBC 금토드라마 '달까지 가자'(연출 오다영, 정훈/극본 나윤채) 2회는 '열심과 열등 사이'라는 부제로 정다해(이선빈 분), 강은상(라미란 분), 김지송(조아람 분) '무난이들'의 고군분투를 웃음과 짠내를 오가며 담아냈다. 그 속에서 더욱 단단해진 무난이들의 훈훈한 워맨스 케미와 더불어 정다해와 '함박사' 함지우(김영대 분)의 예측불허 텐션이 눈 뗄 수 없는 재미를 안겼다.지난밤에 이어 은상은 다해와 지송에게 '코인 열차'에 함께 오를 것을 본격 제안했다. 정다해는 결국 강은상의 말에 휘둘려 만 원어치 코인을 매수했지만 다음 날 아침 다시 팔아야 하나 고민에 빠졌다. '대박병'에 걸려 수차례 사업에 실패한 아빠 정용직(서현철 분) 탓에 어린 시절부터 갖은 고난을 겪은 과거가 떠올랐기 때문이다.김지송은 같은 팀 조수진(오승아 분)의 얄미운 계략에 휘말려 신상 구두 굽이 부러지는 수난을 겪어야 했다. 퇴근길 부들부들 떨리는 손으로 김지송이 탄 카트를 붙든 강은상은 "내가 못 볼 것 같다"며 "너희 쓰러지는 거 이렇게 살다간 이런 꼴밖에 더 나냐 무너지는 것밖엔 우리 인생에 다른 얘기 더 남았냐고 뻔히 알면서 모른 척 못 해 그렇게 못 둬 너희들"이라며 동생들을 향한 진심을 꺼내놓았다.사내 평가에서 연이어 좌절을 겪었던 정다해에게 드디어 승진의 기회가 찾아왔다. 어린이날 프로모션 기획안 공모에서 다해와 정다희(홍승희 분)가 최종 후보로 나란히 이름을 올린 것. 지난 3년간 번번이 탈락의 쓴맛을 봤던 정다해는 "쥐구멍에도 해 뜰 날 있다더니 승진 가즈아"라며 사기를 풀충전했다. 여기에 직장 내 전설로 통하는 함박사가 이번 기획안 심사를 맡게 되면서, 사내 분위기도 한층 뜨겁게 달아올랐다.기획안 발표를 앞두고 누구보다 열심이던 정다해는 한밤중 집에 침입하려는 괴한과 맞서다 발표 전날 파일을 통째로 날리는 초유의 사태를 겪었다. 눈물범벅이 된 얼굴과 덜덜 떨리는 손으로 밤을 새워가며 자료를 다시 만들었지만 최종 합격은 정다희의 몫이었다. 속상한 마음을 추스를 틈도 없이 정다해는 회식 자리에서 팀장 고대영(음문석 분)의 지목을 받아 무대에 올라 노래를 불러야 했다. 모두가 흘려듣는 와중 유일하게 함박사만이 의미심장한 눈빛으로 노래하는 정다해의 모습을 바라봤다.이어 공모전이 사실상 공채 직원을 위한 '짜여진 판'이었다는 이야기를 듣게 된 정다해는 "매일매일 추락하는 마음으로 버텨온 직장에서의 3년 나의 열심은 결국 열등이 되고 말았다"라는 자조와 함께 정처 없이 거리를 달렸다.모든 게 무너진 듯했던 정다해의 일상에도 작은 반등의 신호가 찾아왔다. 강은상의 권유로 무심코 올라탄 코인 열차가 기적처럼 'J커브'를 그리며 상승한 것. 수익은 고작 '오백 원'이었지만 정다해는 그 돈으로 떡볶이를 사 먹으며 모처럼의 웃음을 되찾았다.2회의 엔딩은 정다해와 함박사의 예상치 못한 '이마 박치기'로 마무리됐다. 회식 자리에서 정다해가 부른 노래가 마음에 걸렸던 듯 함박사는 취한 다해를 붙잡고 그 노래를 어떻게 아는지 물었다. 그러자 정다해는 "이제 제 취향까지 심사하시려는 거냐"며 울컥했다. 함박사가 "다음번에 더 열심히 하시고…"라고 말을 잇자 '열심'이라는 단어에 제대로 긁힌 정다해는 "열심 안 한다고!"를 외치며 함박사의 이마를 들이받았다. 참았던 속마음을 날려버린 정다해의 사이다 한 방은 보는 시청자마저 속이 뻥 뚫리게 만들었다. 예고 없이 터진 충돌은 두 사람의 관계에 어떤 변화를 불러올지 다음 이야기에 궁금증을 더한다.현실감 넘치는 무난이들의 짠내 에피소드는 시청자들의 몰입도를 한층 끌어올렸다. 그 속에서 더욱 끈끈해지는 세 여자의 연대가 보는 이들의 마음마저 따뜻하게 데웠다. 웃픈 현실을 반영한 말맛 나는 대사는 때론 웃음을, 때론 울림을 안겼다. 그래서 더 마음이 가는 무난이들의 이야기에 관심이 쏠리고 있다.한편 MBC 금토드라마 '달까지 가자'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr