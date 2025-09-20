이미지 크게보기 사진 = MBN '가보자GO' 시즌5

배우 유진이 남편 기태영이 배우라 좋은 점을 밝혔다.20일 방송된 MBN '가보자GO' 시즌5 마지막 회에는 MBN 드라마 '퍼스트레이디'의 출연진인 유진, 이민영, 신소율이 출연했다.이날 방송에서 안정환과 제이쓴은 '퍼스트레이디' 세트장을 방문했다. 침대방, 드레스룸 등을 구경한 두 사람은 드라마 속 키스신 촬영에 대해 궁금한 점을 질문했다.MC들은 유진에게 "남편이 키스신 같은 장면을 볼 때 어떤 반응을 하냐"고 물었다. 유진은 주저 없이 "그도 배우인데요, 뭐"며 담담하게 답했다. 이어 "배우자가 같은 직업이라는 게 그래서 좋은 것 같다. 이해를 해준다"고 덧붙였다.또한 유진은 "남편이 키스신 볼 때 오히려 '코 눌렸잖아', '각도 조금 더 틀었어야지' 이런 디테일도 말해준다"며 "약간 (배우라는) 직업병인 것 같다. 온전히 드라마만 보지 못한다"고 말했다.다른 출연자들의 솔직한 반응도 이어졌다. 안정환은 제이쓴에게 "만약 아내 홍현희 씨가 스킨십 연기를 하면 어떨 것 같냐"고 물었고, 제이쓴은 "일이니까 이해한다. 괜히 내색하면 아내가 불편해하더라"며 넓은 마음을 드러냈다.한편, 오는 24일 오후 10시 20분 첫 방송을 앞둔 MBN 새 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr