박서진, 31년 혼전순결 지킨 이유 "연애보다 기회가 소중" ('살림남')

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'

가수 박서진이 31년째 혼전순결을 지키고 있는 속 사정을 밝혔다.20일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서 박서진은 혼전순결을 지킨 이유를 공개했다.이날 방송에서 박서진은 패션위크 참석을 앞두고 강균성과 김용명을 만나 조언을 구했다. 박서진이 "당이 떨어진다"고 하자 강균성은 "활력이 넘치는 주스를 만들어주겠다"며 평소 건강 관리를 위해 마시는 주스를 직접 대접했다. 주스를 마시면서 강균성과 대화를 나누던 중, 박서진은 "31년째 혼전순결을 지키고 있다"고 솔직히 고백했다.그 이유를 묻자 박서진은 "지금까지 너무 바빴다. 연애 때문에 소중한 기회를 뺏기기가 아깝다"고 답했다. 그는 무명 시절부터 지금까지 여러 기회를 소중히 여겼기 때문에 연애에 신경 쓸 여유가 없었다고. 연애보다 자신의 무대와 팬, 그리고 기회를 우선했다고 말했다.이어 박서진은 연애 경험 부족이 노래 표현에도 영향을 준다고 털어놨다. 그는 "사랑의 느낌을 직접 경험하지 않다 보니 노래할 때 감정 표현이 조금 달라진다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr