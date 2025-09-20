서울대 출신 모태솔로라더니…'스타 강사' 이도, 수능 위해 발벗고 나섰다 ('전참시')

사진제공=MBC

서울대 출신 모태솔로 스타 강사 이도가 프로 면모를 발산한다.20일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’( 이하 ‘전참시’) 365회에서는 지리와 사랑에 빠진 강사 이도의 바쁜 하루가 그려진다.이날 방송에서 이도는 모의고사 해설 강의 준비를 위해 메이크업을 받던 도중 깜짝 지리 강의를 열며 ‘지리 사랑’ 모멘트를 자랑한다. 잠실이 원래 강북이었다는 흥미로운 사실부터 석촌호수에 얽힌 비하인드 스토리까지 귀에 쏙쏙 들어오는 이도의 명품 지리 강의가 보는 이들의 관심을 모을 예정이다.이도의 9월 모의고사 해설 촬영 현장 비하인드도 공개된다. 이도는 촬영 전 조교와 해설에 사용될 자료를 꼼꼼히 확인하는 것은 물론 카메라 앵글을 체크하면서 만반의 준비를 마친다. 수능을 약 두 달 앞두고 진행되는 이도의 모의고사 해설 현장은 과연 어떤 모습일지 궁금해진다. 장장 6시간에 걸쳐 열정적으로 강의를 이끄는 이도의 프로페셔널한 모습에 참견인들이 연신 감탄을 자아냈다는 후문이다.이도는 문제 제작에 활용할 사진을 얻기 위해 직접 현장 답사에 나서 이목을 사로잡는다. 그녀는 조교와 함께 카메라를 들고 이곳저곳 돌아다니며 생생한 자료를 확보하는데. 서울 전경을 한눈에 볼 수 있는 숨은 명소부터 역사의 발자취를 느낄 수 있는 아파트 터까지, 강의를 완성하기 위해 발로 뛰는 이도의 열정적인 모습이 시청자들의 흥미를 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr