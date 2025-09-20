김종국, ♥아내와 극비리 결혼했는데…축하 파티는 세상 떠들썩, "다 모아놔" ('런닝맨')

사진=텐아시아DB

지난 5일 극비리에 결혼식을 올린 김종국이 떠들썩한 파티에 질색한다.21일 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 어떻게든 축하 파티를 피하고픈 한 남자의 모습이 공개된다.최근 진행된 녹화는 ‘꾹 참고 축하사절단’ 레이스로 꾸며져 엔딩에 제작진이 온갖 유난을 떤 김종국 결혼 축하 파티가 펼쳐질 것이 예고됐다. 파티가 벌칙이나 다름없는 김종국에게는 파티 축하 세트들을 하나씩 제거할 기회가 주어졌다. 김종국을 제외하고 먼저 파티 현장을 선 경험한 멤버들은 “김종국이 싫어하는 거 다 모아놨다”라며 제작진의 준비성에 혀를 내둘렀다.밖에서 소리로만 상황을 유추하던 김종국은 스트레스에 고혈압을 호소하며 별안간 혈압까지 측정했다. 오로지 차태현만이 “너무 좋다”며 파티장을 손수 지휘, ‘찐친’ 김종국을 놀릴 생각에 잔뜩 신나 해 현장을 웃음바다로 만들었다.심상치 않은 전조를 느낀 탓인지 김종국은 파티 항목 제거 기회를 놓고 그 어느 때보다 미션에 집중했다. 어떻게든 파티 규모를 줄이려는 김종국과 그를 놀리고 싶은 멤버들의 동상이몽이 시작된 것. 그 와중에 퀴즈 미션 도중 “맞혀? 아님 말도 안 되게 틀려?”라며 몰래 작당 모의하던 차태현과 그 일당이 김종국에게 발각돼 또 한 번 큰 웃음을 예고한다.김종국은 유일하게 컨트롤하지 못하는 1인의 폭주에 쩔쩔 맬 수밖에 없었다고. 과연 그가 김종국을 골리고자 일부러 틀릴지, 혹은 파티라면 질색할 절친을 위해 진심으로 임할지 관심이 모아진다.울상인 주인공을 뒤로한 채 축하하는 사람들만 신난 ‘꾹 참고 축하사절단’ 레이스는 이날 오후 6시 10분에 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr