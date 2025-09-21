조세호, 경매가 거품 논란 불거졌다…"터무니 없는 가격" 반응 싸늘 ('1박2일')

/ 사진=텐아시아DB

조세호가 의문의 반려 비둘기를 경매로 내놔 경매가 거품 논란이 불거진다.21일 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 경상남도 의령군으로 여행을 떠난 여섯 멤버의 첫 번째 이야기가 공개된다.굵직한 대기업의 창업주들을 배출한 '부자 1번지' 의령을 찾은 만큼 '1박 2일' 팀은 부자의 기운을 담은 엽전과 럭셔리한 저녁식사를 걸고 펼치는 '쩐쟁이야' 여행에 나선다. 본격적인 미션에 앞서 멤버들은 각자 미리 준비한 쓸모없는 물건들을 공개하고, 스태프들을 대상으로 경매에 나선다.그중 조세호는 "그동안 제가 이 친구한테 신경을 많이 못 써줬다. 오래 함께 할 수 있는 사람에게 갔으면 좋겠다"며 자신의 반려 비둘기 '조새'를 소개한다. 이어 새 둥지는 물론, 비둘기와 함께 산책하는 퍼포먼스까지 선보였음에도 멤버들과 스태프의 반응은 시큰둥했고, 심지어 리액션 부자 문세윤마저 할 말을 잃는 난감한 상황이 발생했다는 후문이다.여기에 조세호는 경매 시작가로 터무니없는 가격을 제시하며 경매가 거품 논란까지 일으킨다. 스태프들의 반응도 싸늘해진 가운데, 조세호가 무사히 판촉에 성공할 수 있을지 주목된다.멤버들은 오프닝에서 점심식사 장소를 정확히 맞히며 제작진을 깜짝 놀라게 한다. 이전 여행에 이어 또 한 번 멤버들의 스포일러가 적중하자 메인 PD는 당황한 기색을 숨기지 못한다. 이에 멤버들은 스포일러의 비밀을 털어놓는다고 해 궁금증을 유발한다.의령에서 펼쳐지는 '1박 2일' 멤버들의 치열한 '쩐의 전쟁'은 이날 오후 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr